Поветкина исключили из рейтинга WBC

06.02.2017 11:30

Российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC (Всемирный боксерский совет). Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Утром 17 декабря 2016 года перед боем с Бермейном Стиверном допинг-проба показала наличие в организме Поветкина запрещенного остарина. На этой неделе будет вынесено решение по допинговому делу боксера.