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Поветкина исключили из рейтинга WBC

06.02.2017 11:30
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Поветкина исключили из рейтинга WBC

Российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC (Всемирный боксерский совет). Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Утром 17 декабря 2016 года перед боем с Бермейном Стиверном допинг-проба показала наличие в организме Поветкина запрещенного остарина. На этой неделе будет вынесено решение по допинговому делу боксера.



Теги: бокс, Александр Поветкин, рейтинг, WBC, допинг
 
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