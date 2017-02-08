ФК "Днепр" рассчитался с прошлогодними долгами

08.02.2017 16:45

Руководство ФК "Днепр" выплатило персоналу и действующим футболистам заработную плату за минувший год, сообщает football.ua.

Теперь клуб должен рассчитаться за январь этого года. Отмечается, что выплата долгов стала возможна после трансферов Андрея Близниченко в "Карабюкспор" и Валерия Лучкевича в "Стандард".

Напомним, Днепр задолжал сотрудникам зарплату за 11 месяцев. Перед футболистами у клуба также была задолженность.