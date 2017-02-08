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ФК "Днепр" рассчитался с прошлогодними долгами

08.02.2017 16:45
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ФК "Днепр" рассчитался с прошлогодними долгами

Руководство ФК "Днепр" выплатило персоналу и действующим футболистам заработную плату за минувший год, сообщает football.ua.
Теперь клуб должен рассчитаться за январь этого года. Отмечается, что выплата долгов стала возможна после трансферов Андрея Близниченко в "Карабюкспор" и Валерия Лучкевича в "Стандард".
Напомним, Днепр задолжал сотрудникам зарплату за 11 месяцев. Перед футболистами у клуба также была задолженность.



Теги: долг, зарплата, выплата, ФК "Днепр"
 
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