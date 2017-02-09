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Олімпійський чемпіон відмовився тиснути руку російським біатлоністам
Французький біатлоніст і дворазовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад відмовився під час нагородження потиснути руку російським біатлоністам Антону Шипулін і Олександру Логінову
Про це повідомляє ТАСС.
Крім того, Фуркад навіть спробував покинути п’єдестал, на якому були російські спортсмени. Однак пізніше, на прохання президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга, таки повернувся на нього.
“Я привітав Фуркада, підійшов до нього і висловив свою повагу, але він не мав наміру подавати руку”, – заявив Логінов.
Російські біатлоністи вважають, що Фуркад нешанобливо поставився до всієї збірної Росії.
«Я вважаю, що спортсмени повинні виступати, а не займатися політикою. І це стосується Мартена Фуркада”, – сказав біатлоніст Шипулін.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, спорт, биатлон
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