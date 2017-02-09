Умер экс-вратарь "Шахтера" В.Чанов

09.02.2017 08:50

Умер легендарный футбольный вратарь донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Виктор Чанов. Смерть наступила около 19:50 8 февраля, сообщает РБК-Украина.

Виктор Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. С 1979 по 1981 он выступал за "Шахтер", после чего провел девять лет в составе столичного "Динамо".

Виктор Чанов - трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".