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Умер экс-вратарь "Шахтера" В.Чанов

09.02.2017 08:50
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Умер экс-вратарь "Шахтера" В.Чанов

Умер легендарный футбольный вратарь донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Виктор Чанов. Смерть наступила около 19:50 8 февраля, сообщает РБК-Украина.
Виктор Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. С 1979 по 1981 он выступал за "Шахтер", после чего провел девять лет в составе столичного "Динамо".
Виктор Чанов - трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".



Теги: смерть, вратарь, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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