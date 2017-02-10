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В Испании возбуждено 10 уголовных дел против угрожавших украинскому футболисту

10.02.2017 11:05
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В Испании возбуждено 10 уголовных дел против угрожавших украинскому футболисту

Испанская полиция возбудила 10 уголовных дел против 17 лиц, угрожавших Роману Зозуле. Все они являются болельщиками «Райо Вальекано», сообщает Sport.ua.
«Игрок напуган, и это влияет не только на Примеру, но и на всю Испанию. Правительство должно высказаться по этому поводу. Игроку угрожали 17 человек. Мы будем судиться с ними. Ла Лига не собирается сидеть сложа руки», – сказал президент лиги Хавьер Тебас.
Напомним, фанаты мадридского клуба обвинили Зозулю в поддержке неонацистских организаций и угрожали расправой, если он останется в клубе.



Теги: Испания, уголовное дело, угрозы, Роман Зозуля
 
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