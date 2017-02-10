В Испании возбуждено 10 уголовных дел против угрожавших украинскому футболисту

10.02.2017 11:05

Испанская полиция возбудила 10 уголовных дел против 17 лиц, угрожавших Роману Зозуле. Все они являются болельщиками «Райо Вальекано», сообщает Sport.ua.

«Игрок напуган, и это влияет не только на Примеру, но и на всю Испанию. Правительство должно высказаться по этому поводу. Игроку угрожали 17 человек. Мы будем судиться с ними. Ла Лига не собирается сидеть сложа руки», – сказал президент лиги Хавьер Тебас.

Напомним, фанаты мадридского клуба обвинили Зозулю в поддержке неонацистских организаций и угрожали расправой, если он останется в клубе.