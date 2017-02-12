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На Гаваях немецких теннисисток поприветствовали гимном Третьего рейха (ВИДЕО)

12.02.2017 16:40
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На Гаваях немецких теннисисток поприветствовали гимном Третьего рейха (ВИДЕО)

На теннисном турнире Кубка Федераций в США произошел скандал - перед игрой немецких спортсменок был исполнен гимн Третьего рейха вместо современного гимна Германии, сообщает znaj.ua.
Публика и теннисистки заметили, что мужчина поет неверный гимн. Спортсменки обнялись и исполнили актуальной гимн ФРГ, пытаясь перекричать певца.
Ассоциация тенниса Соединенных Штатов сразу же принесла извинения. "Ни в коем случае мы ничего не имели в виду. Эта ошибка не повторится, и верный гимн будет звучать далее", - говорится в сообщении.



Теги: Германия, теннис, ошибка, турнир, гимн
 
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