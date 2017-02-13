Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Александр Усик: "Уход Башира? Я решил поменять все, что делал до этого"

13.02.2017 10:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Александр Усик: "Уход Башира? Я решил поменять все, что делал до этого"

Боксер расстался со своим американским тренером

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал уход своего тренера Джеймса Али Башира.

"Башир – хороший человек и хороший тренер, у него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться как и общались", – заявил Усик.

Боксер теперь будет тренироваться с Анатолием Ломаченко.

 

Источник:  sport.segodnya.ua



Теги: Донбасс, спорт, бокс, тренер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх