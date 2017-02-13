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Александр Усик: "Уход Башира? Я решил поменять все, что делал до этого"
13.02.2017 10:57
Боксер расстался со своим американским тренером
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал уход своего тренера Джеймса Али Башира.
"Башир – хороший человек и хороший тренер, у него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться как и общались", – заявил Усик.
Боксер теперь будет тренироваться с Анатолием Ломаченко.
Источник: sport.segodnya.ua
Теги: Донбасс, спорт, бокс, тренер
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