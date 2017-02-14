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Российские легкоатлеты отказались выполнять требования МОК

14.02.2017 14:25
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Российские легкоатлеты отказались выполнять требования МОК

Российский бегун Антон Кокорин стал единственным легкоатлетом РФ, который вернул олимпийскую медаль по итогам допингового скандала. В то же время 20 атлетов отказались выполнять требования Международного олимпийского комитета, сообщает Обозреватель.
Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в Пекине в эстафете 4x400 метров, но спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.
Перепроверка допинг-проб Олимпиады-2008 в Пекине привела к лишению сборной России 13 наград, а Игр-2012 в Лондоне – 11 медалей.



Теги: Россия, скандал, допинг, легкая атлетика
 
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