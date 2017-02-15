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"ПСЖ" сенсационно разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)
15.02.2017 10:10
Каталонская Барселона уступила ПСЖ с разгромным счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Новое время.
Дубль сделал аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария. По одному мячу также забили новичок команды Юлиан Дрекслер и Эдинсон Кавани, которому 14 февраля исполнилось 30 лет.
Теги: футбол, Барселона, проигрыш, Лига чемпионов
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