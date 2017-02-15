"ПСЖ" сенсационно разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

15.02.2017 10:10

Каталонская Барселона уступила ПСЖ с разгромным счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Новое время.

Дубль сделал аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария. По одному мячу также забили новичок команды Юлиан Дрекслер и Эдинсон Кавани, которому 14 февраля исполнилось 30 лет.