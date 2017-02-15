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Ультрас "Металлиста" выступили против переезда "Шахтера" в Харьков

15.02.2017 17:00
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Ультрас "Металлиста" выступили против переезда "Шахтера" в Харьков

Ультрас "Металлиста" на своей официальной страница в Facebook опубликовали заявление, в котором прокомментировали переезд "Шахтера" в Харьков, сообщает ТСН.
По мнению болельщиков харьковского клуба, никакой поддержки города у клуба из Донецка не будет.
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин уже прокомментировал заявление харьковских ультрас.
"Я встречался с лидерами фанатских групп Харькова. Разговор был непростой, но мы пришли к определенному взаимопониманию. Пусть это останется между нами. Те представители ультрас, которые были на встрече были уполномочены делать заявления и принимать решения. А те кто сейчас поднимает возмущения - неизвестно. Да и отвечать на оскорбления вообще не подобает", - сказал Палкин.



Теги: протест, Facebook, ультрас, ФК "Металлист", ФК "Шахтёр"
 
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