Ультрас "Металлиста" выступили против переезда "Шахтера" в Харьков

15.02.2017 17:00

Ультрас "Металлиста" на своей официальной страница в Facebook опубликовали заявление, в котором прокомментировали переезд "Шахтера" в Харьков, сообщает ТСН.

По мнению болельщиков харьковского клуба, никакой поддержки города у клуба из Донецка не будет.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин уже прокомментировал заявление харьковских ультрас.

"Я встречался с лидерами фанатских групп Харькова. Разговор был непростой, но мы пришли к определенному взаимопониманию. Пусть это останется между нами. Те представители ультрас, которые были на встрече были уполномочены делать заявления и принимать решения. А те кто сейчас поднимает возмущения - неизвестно. Да и отвечать на оскорбления вообще не подобает", - сказал Палкин.



