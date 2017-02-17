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Шахтер в Испании минимально обыграл Сельту

17.02.2017 09:00
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Шахтер в Испании минимально обыграл Сельту

Благодаря мячу в исполнении Бланко-Лещука, забитому в середине первого тайма, Шахтер сумел одолеть Сельту (1:0), сообщает football.ua.
1:0 — минимальное преимущество Горняков перед ответной встречей, оставляющее дончанам хорошие шансы на итоговый успех и выход в 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы играли против очень слаженной команды. Сельта действовала плотно в обороне и не давала нам возможности для атак. Бланко-Лещук забил — это меня радует. Сегодня похвалу заслуживает вся команда", - сказал главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в комментарии после матча. "В Харькове мы должны сыграть так же надежно и слаженно", — добавил португальский специалист.
Напомним, что ответный матч Шахтера и Сельты состоится 23 февраля в Харькове в 22:05.



Теги: победа, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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