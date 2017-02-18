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Донецкий «Олимпик» обрел новый "дом"
Донецкий «Олимпик» подписал соглашение с «Ареной Львов» и теперь свои домашние матчи будет проводить именно на этом стадионе, сообщает XSPORT.ua.
Об этом заявил исполняющий обязанности директора арены, Евгений Болкун, в интервью телеканалу «Футбол 1». «Мы подписали договор на уровне стоимости, как для «Карпат». Конечно, это невысока цена, ведь себестоимость таких матчей больше, но мы понимаем, что стадион в любом случае должен функционировать. «Олимпик» не сыграет просто два матча, команда задержится у нас надолго. Донецкому клубу понравится наша организация. Мы также взяли на себя все обязательства по проведению матчей», - сказал он.
Напомним, что ранее «Олимпик» играл на стадионе им.Банникова в Киеве из-за военного конфликта на Донбассе. Потом эту арену закрыли на реконструкцию, и команда Гельзина переехала в Сумы на «Юбилейный», но там возникли проблемы с газоном.
Теги: Львов, стадион, ФК "Олимпик"
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