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"Донбасс" одержал пятую победу за сезон над «Дженералз»
За три тура до конца регулярной части чемпионата "Донбасс" добыл 29 победу в чемпионате Украины сезона-2016/17. На дружковском "Альтаире" дончане под руководством Сергея Витера обыграли киевских "Дженералз" Александра Сеуканда.
Дончане, как и положено чемпиону, начали по-хозяйски и уже в первом периоде предрешили исход встречи. Поочередно забили Артем Бондарев, Денис Петрухно и Никита Буценко. Пожалуй, стоит отдельно отметить гол защитника "Донбасса". Получив передачу вблизи левого борта, Денис эффектно прокатился вдоль ворот, после чего технично переиграл Евгения Напненко в воротах.
Во второй 20-минутке хозяева несколько сбавили обороты в плане результативности, поразив цель лишь раз - во втором матче кряду отличился Александр Сырей. Нашелся свой ответ и у гостей - точно в цель попал Алексей Овчинников.
В третьем периоде киевляне забили еще раз (отличился Николай Дворник), однако для победы этого было не достаточно.
Украинская хоккейная лига. 37 тур.
"Донбасс" Донецк - "Дженералз" Киев - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).
Шайбы: 1:0 Бондарев (Автаев), 03:02, 2:0 Петрухно, 12:39, 3:0 Буценко (Лялька), 18:39, 4:0 Сырей (Кугут), 25:58-бол, 4:1 Овчинников (Татаренко, Костюк), 29:49, 4:2 Н.Дворник (Безуглый, Генералов), 57:40.
Теги: Донбасс, игра, хоккей, победа
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