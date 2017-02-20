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Дружковка в золоте – завершился турнир «Золотая шайба Донбасса»
В период с 17-го по 19 февраля на льду дружковского "Альтаира" прошли матчи традиционного турнира, организованного детско-юношеской спортивной школой ХК "Донбасс" – "Золотая шайба Донбасса". В соревновании приняли участие восемь команд двух возрастных категорий (2006-2007 и 2008-2009 годов рождения) из Дружковки, Краматорска, Константиновки и Славянска.
Турнир прошел в два этапа – групповой и плей-офф раунд. А победителями в двух категориях стали воспитанники из Дружковки, которые выиграли все четыре игры. В решающих играх старшая команда номинальных хозяев взяла верх над сверстниками из Константиновки. А младшая – Славянска.
«Поздравляю юных спортсменов-участников турнира «Золотая шайба Донбасса». Невзирая на результаты сегодняшних игр, каждый из вас уже является победителем. Вы – молодцы! Продолжайте тренироваться, играть и стремиться в основную команду клуба, – пожелал хоккеистам начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мыцык.
Хочу выразить благодарность ХК «Донбасс» за поддержку и развитие хоккейных традиций региона. Уверен, что хоккейное будущее нашей страны стоит за ребятами, которых мы с вами видим сейчас на льду».
Отметим, что несмотря на товарищеский статус, игры "Золотой шайбы" вызвали повышенный интерес у зрителей. И, что особенно приятно, удовольствие и восхищение организацией, получили даже хоккеисты первой команды. В частности, нападающий Владимир Чердак.
"Я очень рад, что у детей есть такая прекрасная возможность – соревноваться и набираться опыта в таких турнирах, как "Золотая шайба Донбасса". Думаю, все участники очень благодарны ХК "Донбасс" за проведение соревнований. Ведь, возможно, именно сегодня на льду "Альтаира" свои первые победы добывали будущие чемпионы страны и хоккеисты национальной сборной Украины", – поделился своими впечатлениями Владимир.
Без медалей не остались и краматорчане. Команда, состоящая их хоккеистов 2008-2009 годов рождения в игре за "бронзу" обыграла Константиновку. Во втором матче за третье место победили дети из Славянска.
На протяжении всего турнира горячо поддерживали юных спортсменов их самые верные болельщики – их родители.
"Очень рады победе, переполняют эмоции – мы гордимся нашими детьми! Получили много опыта и, надеемся, будем играть все лучше и лучше", - поделилась впечатлениями от соревнований мама юного хоккеиста Инна.
Сегодня на "Альтаире" прозвучали фанфары "Золотой шайбы Донбасса". Но уже очень скоро в Дружковке стартуют игры ежегодного чемпионата Детской хоккейной лиги среди команд ДЮСШ ХК "Донбасс".
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Донбасс, спорт, хоккей, турнир
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