Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украинец стал лучшим игроком финала Кубка Франции

20.02.2017 07:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинец стал лучшим игроком финала Кубка Франции

Сергей Гладырь помог "Монако" выиграть баскетбольный трофей

Украинский баскетболист Сергей Гладырь помог "Монако" одолеть "Лион" и стал лучшим игроком финального поединка Кубка Франции.

"Монако" – "Лион-Вийербан" – 95:91 (19:28, 27:20, 20:22, 29:21)

За 16 минут на паркете Гладырь набрал 22 очка и сделал один подбор. Благодаря этому, украинец был признан лучшим игроком финала.

"Это отличный уик-энд для меня и моей команды. Я хочу поблагодарить моих партнеров, которые проявляли доверие ко мне на протяжении всего сезона. Я сумел набрать важные очки в нужно время и поэтому чувствую себя хорошо. Осознаю ли я, что выиграл титул MVP? Возможно, но пока я слишком взволнован", – сказал после матча Гладырь.

 

Источник:  sport.segodnya.ua



Теги: Донбасс, спорт, Франция, баскетбол, кубок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх