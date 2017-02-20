Украинец стал лучшим игроком финала Кубка Франции

20.02.2017 07:58

Сергей Гладырь помог "Монако" выиграть баскетбольный трофей

Украинский баскетболист Сергей Гладырь помог "Монако" одолеть "Лион" и стал лучшим игроком финального поединка Кубка Франции.

"Монако" – "Лион-Вийербан" – 95:91 (19:28, 27:20, 20:22, 29:21)

За 16 минут на паркете Гладырь набрал 22 очка и сделал один подбор. Благодаря этому, украинец был признан лучшим игроком финала.

"Это отличный уик-энд для меня и моей команды. Я хочу поблагодарить моих партнеров, которые проявляли доверие ко мне на протяжении всего сезона. Я сумел набрать важные очки в нужно время и поэтому чувствую себя хорошо. Осознаю ли я, что выиграл титул MVP? Возможно, но пока я слишком взволнован", – сказал после матча Гладырь.

Источник: sport.segodnya.ua