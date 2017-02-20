Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украинский теннисист выиграл турнир в Буэнос-Айресе

20.02.2017 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский теннисист выиграл турнир в Буэнос-Айресе

Украинский теннисист Александр Долгополов выиграл турнир серии ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Долгополов обыграл пятую ракетку мира Кеи Нисикори. Его победа стала для украинцев первой в серии АТР с 2014 года.
Призовой фонд турнира - 624 тысячи долларов.



Теги: Украина, теннис, победа, турнир
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх