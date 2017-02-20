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Украинский теннисист выиграл турнир в Буэнос-Айресе
20.02.2017 09:00
Украинский теннисист Александр Долгополов выиграл турнир серии ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Долгополов обыграл пятую ракетку мира Кеи Нисикори. Его победа стала для украинцев первой в серии АТР с 2014 года.
Призовой фонд турнира - 624 тысячи долларов.
Теги: Украина, теннис, победа, турнир
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