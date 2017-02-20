Украинский теннисист выиграл турнир в Буэнос-Айресе

20.02.2017 09:00

Украинский теннисист Александр Долгополов выиграл турнир серии ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Долгополов обыграл пятую ракетку мира Кеи Нисикори. Его победа стала для украинцев первой в серии АТР с 2014 года.

Призовой фонд турнира - 624 тысячи долларов.