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«Шахтер» открывает в Харькове свой клубный магазин
22 февраля в Харькове состоится открытие клубного магазина ФК «Шахтер». Fan Shop будет расположен на ОСК «Металлист», сообщает Tribuna.com.
Болельщики смогут приобрести там игровую и тренировочную форму «Шахтера», товары из регулярной коллекции Nike, обувь, мячи, экипировку, шарфы, бейсболки, сувениры и многое другое.
Также в магазине будет представлена атрибутика «Металлиста».
Клубный магазин будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных. В дни матчей время работы будет продлено на один час после финального свистка.
Болельщикам, которые приобретут в день открытия товары на сумму от 50 гривен, будет предложено на выбор:
- 2 билета на матч «Шахтер» – «Сельта» со скидкой 50% (по 50 гривен);
- 2 билета на матч «Шахтер» – «Ворскла» по специальной цене (в центральные сектора по 10 гривен).
Кроме того в 15.00 в рамках открытия магазина состоится автограф-сессия с экс-игроком горняков Вячеславом Шевчуком.
Теги: Харьков, магазин, ФК "Шахтёр"
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