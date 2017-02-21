«Шахтер» открывает в Харькове свой клубный магазин

21.02.2017 12:10

22 февраля в Харькове состоится открытие клубного магазина ФК «Шахтер». Fan Shop будет расположен на ОСК «Металлист», сообщает Tribuna.com.

Болельщики смогут приобрести там игровую и тренировочную форму «Шахтера», товары из регулярной коллекции Nike, обувь, мячи, экипировку, шарфы, бейсболки, сувениры и многое другое.

Также в магазине будет представлена атрибутика «Металлиста».

Клубный магазин будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных. В дни матчей время работы будет продлено на один час после финального свистка.

Болельщикам, которые приобретут в день открытия товары на сумму от 50 гривен, будет предложено на выбор:

- 2 билета на матч «Шахтер» – «Сельта» со скидкой 50% (по 50 гривен);

- 2 билета на матч «Шахтер» – «Ворскла» по специальной цене (в центральные сектора по 10 гривен).

Кроме того в 15.00 в рамках открытия магазина состоится автограф-сессия с экс-игроком горняков Вячеславом Шевчуком.