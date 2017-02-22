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"Шахтер" получил новый клубный автобус
22.02.2017 14:25
Сегодня, 22 февраля, по прилете в Харьков на ответную игру в 1/16 Лиги Европы против "Сельты", игроков донецкого "Шахтера" встретил клубный автобус в обновленном дизайне, сообщает СТРАНА.ua.
Новый "бус" выглядит, как будто он выполнен из угля, а логотип "Шахтера" и шахтерские молотки – из раскаленного угля. Также на корпусе клубной машины появились изображения и годы завоевания "горняками" трофеев.
"Очень понравился дизайн нашего автобуса. Всегда что-то новое – к лучшему. Помимо прочего, такое оформление подчеркивает историческую принадлежность нашего клуба к угольной промышленности. Честно, для нас это стало сюрпризом", - поделился впечатлениями голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.
Теги: дизайн, автобус, ФК "Шахтёр"
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