Маркевич сделал громкое заявление о "Днепре" и Коломойском

23.02.2017 15:45

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич шокирован, как Игорь Коломойский сумел довести "Днепр" до краха. Бывший наставник "сине-бело-голубых" откровенно рассказал, как происходил развал топ-клуба чемпионата Украины, сообщает Обозреватель.

"За два года работы в этом клубе я так и не понял их маркетинговой и трансферной политики. Никакой стратегии, никто ни за что не отвечает. Все зависит от желания и решения только одного человека. Я до сих пор так и не понимаю, что это было. Как можно было уничтожить такую команду, как можно было залезть в такие долги, имея на руках огромный человеческий капитал?", - заявил Маркевич в интервью газете «Експрес».

Мирон Богданович убежден, что Коломойский целенаправленно разваливает днепровский клуб.

"Команда действительно была классная, сами футболисты не хотели никуда идти, но ситуация заставила их покинуть "Днепр". Если бы была поставлена нормальная трансферная политика, этой ситуации можно было избежать. Но никто этого не хотел делать. Теперь мне очевидно, что владелец "Днепра" просто хочет утопить эту команду, уничтожить", - резюмировал 66-летний специалист.