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Спортсмен поразил своим «талантом» ездить на лыжах — видео

23.02.2017 22:00
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Спортсмен поразил своим «талантом» ездить на лыжах — видео

Венесуэльский лыжник произвел настоящий фурор на Чемпионате мира по лыжным видам спорта 

Как передает издание Delfi, лыжник Адриан Солано смог рассмешить зрителей гонки на чемпионате мира в финском городе Лахти.

Сообщается, что во время квалификационной гонке на 10 км у зрителей и судей сложилось впечатление, что спортсмен ранее никогда не стоял на лыжах. Также на опубликованной видеозаписи видно, что сам Солано удивлен не меньше.

Издание сообщает, что он впервые увидел снег лишь по прибытию в Финляндию.

Венесуэлец стартовал под первым номером, после чего неоднократно терял равновесие и даже сломал обе палки, в результате чего уже после трети дистанции отстал от лидера почти на полчаса.

Позже стало известно, что лыжный забег действительно оказался первым в жизни спортсмена.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, спорт, лыжные гонки, лыжи
 
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