"Шахтер" провалил свой первый "домашний" матч в Харькове

24.02.2017 08:30

Донецкий "Шахтер" в дополнительное время проиграл Сельте со счетом 0:2 и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. Это был первый матч "горняков" на своем новом "домашнем" стадионе в Харькове после подписания договора с ОСК "Металлист", сообщает Новое время.

Первый мяч в этой встрече был забит только на 90-й минуте игры. Арбитр назначил в ворота "Шахтера" спорный пенальти за фол Пятова против Гвидетти, который реализовал Аспас.

Во втором экстра-тайме Сельта забила решающий мяч противостояния: Хосабед подал угловой, а Кабраль замкнул ближнюю штангу. "Горнякам" в такой ситуации нужно было забивать дважды, но они не смогли это сделать ни разу. 0:2 - "Шахтер" покидает Лигу Европы на стадии 1/16 финала.



