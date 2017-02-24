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"Шахтер" провалил свой первый "домашний" матч в Харькове
24.02.2017 08:30
Донецкий "Шахтер" в дополнительное время проиграл Сельте со счетом 0:2 и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. Это был первый матч "горняков" на своем новом "домашнем" стадионе в Харькове после подписания договора с ОСК "Металлист", сообщает Новое время.
Первый мяч в этой встрече был забит только на 90-й минуте игры. Арбитр назначил в ворота "Шахтера" спорный пенальти за фол Пятова против Гвидетти, который реализовал Аспас.
Во втором экстра-тайме Сельта забила решающий мяч противостояния: Хосабед подал угловой, а Кабраль замкнул ближнюю штангу. "Горнякам" в такой ситуации нужно было забивать дважды, но они не смогли это сделать ни разу. 0:2 - "Шахтер" покидает Лигу Европы на стадии 1/16 финала.
Теги: Харьков, Лига Европы, проигрыш, ФК "Шахтёр"
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