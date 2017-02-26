Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток планеты

26.02.2017 10:20

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный международный турнир WTA серии в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК) на своей странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.

"Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей престижного международного турнира WTA серии в Дубае, переиграв в финале Каролин Возняцки с результатом 2:0 (6:4, 6:2)", - сказано в сообщении.

Эта победа гарантировала Свитолиной попадание в топ-10 рейтнига лучших теннисисток планеты.

WTA уже поздравила теннисистку с грядущим попаданием в топ-10 рейтинга.