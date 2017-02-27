За что Черноморец отдал Заре полмиллиона

27.02.2017 16:35

У Черноморца до сих пор есть невыплаченные долги перед Зарей за матч группового этапа Лиги Европы между луганской командой и английским Манчестер Юнайтед

Об этом сообщает информационный портал Znaj.ua.

Как пишет издание, гендиректор Зари Сергей Рафаилов рассказал, что одесский клуб выплатил луганчанам часть долга за проведение матча Лиги Европы Заря — Манчестер Юнайтед.

«На прошлой неделе с мертвой точки сдвинулось дело Черноморца и Зари, которое уже дошло до гражданского суда. Напомним, «камнем преткновения» между двумя клубами стала часть выручки за билеты матча Заря — МЮ в Лиге Европы, которую одесситы отказались выплачивать Заре, перевесив собственный долг на ТВ-канал 2+2″, — констатирует издание.

Однако, как уточняет СМИ, после дополнительного изучения этого дела Черноморец, ранее отсылавший Зарю по этому вопросу исключительно в суд, все же начал диалог с луганчанами и пытается разрешить конфликтную ситуацию миром. В то же время Заря не спешит забирать дело из суда.

Кроме того, как стало известно, одесситы уже вернули клубу полмиллиона гривен и продолжают переговоры, чтобы решить проблему, не доводя до суда.

«Несмотря на это, Сергей Васильевич не двузначно дал понять, что Черноморец должен ответить по всей строгости закона», — подчеркивает издание.

Как объясняет издание, желание Черноморца решить проблему основывается на необходимости получить лицензию клуба УПЛ на новый сезон, который завершается 31 марта.

«Для того, чтобы клуб получил аттестат, у него не должно быть долгов ни перед своими игроками, ни перед другими клубами. На сегодняшний день долг Заре не позволяет Черноморцу соответствовать всем нормам аттестации УПЛ», — подытоживает издание.