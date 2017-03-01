Игроки "Шахтера" сделали подарок детской больнице в Харькове

01.03.2017 13:50

Футболисты «Шахтер» приобрели медицинское оборудование на сумму 200 тысяч гривен для Харьковской областной детской клинической больницы № 1, сообщает официальный сайт ФК «Шахтер».

С просьбой о помощи к команде обратился коллектив лечебного учреждения. При поддержке «горняков» были приобретены спектрофотометр «Солар», расходные материалы для проведения процедуры плазмафереза, а также более 50 детских кроватей.

– Уже в четвертый раз мы получаем помощь от футболистов «Шахтера». Благодарны им за то, что откликнулись на просьбу приобрести необходимое оборудование, – рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе Татьяна Халтурина. – Такой большой больнице, как наша, очень важно иметь современный спектрофотометр, позволяющий быстро и качественно проводить биохимический анализ крови. От всего коллектива выражаем «горнякам» огромную благодарность и желаем новых побед!

В один из следующих визитов в Харьков «Шахтер» вновь посетит находящихся на лечении детей.