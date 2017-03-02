Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Главный тренер Барселоны заявил об отставке

02.03.2017 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главный тренер Барселоны заявил об отставке

Главный тренер Барселоны Луис Энрике не будет продлевать контракт на новый сезон

Об этом сообщает информационный портал Znaj.ua.

О своем решении покинуть пост Энрике объявил на пресс-конференции после матча со Спортингом, который завершился в пользу Барселоны со счетом 6:1.

«Я не буду продолжать свой контракт в конце сезона. Сейчас пришло время, чтобы объявить об этом решении. Мне нужно отдохнуть. Хочу поблагодарить клуб за доверие, а игроков за профессионализм и преданность», — заявил Энрике после матча.

Объясняя свой отказ, главный тренер Барселоны сказал, что работа оставляет ему слишком мало времени для отдыха.

В свою очередь президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу высоко оценил работу Энрике на посту главного тренера, но имя нового главного тренера обещал назвать не ранее 1 июля, в день окончания контракта с Энрике.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Барселона, тренер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх