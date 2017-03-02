Главный тренер Барселоны заявил об отставке

02.03.2017 18:10

Главный тренер Барселоны Луис Энрике не будет продлевать контракт на новый сезон

Об этом сообщает информационный портал Znaj.ua.

О своем решении покинуть пост Энрике объявил на пресс-конференции после матча со Спортингом, который завершился в пользу Барселоны со счетом 6:1.

«Я не буду продолжать свой контракт в конце сезона. Сейчас пришло время, чтобы объявить об этом решении. Мне нужно отдохнуть. Хочу поблагодарить клуб за доверие, а игроков за профессионализм и преданность», — заявил Энрике после матча.

Объясняя свой отказ, главный тренер Барселоны сказал, что работа оставляет ему слишком мало времени для отдыха.

В свою очередь президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу высоко оценил работу Энрике на посту главного тренера, но имя нового главного тренера обещал назвать не ранее 1 июля, в день окончания контракта с Энрике.

Источник: politeka.net