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«Кривбасс» – «Донбасс»: превью матча 40-го тура УХЛ
Действующий чемпион страны "Донбасс" начал и завершит регулярную часть чемпионата. Первый матч дончане провели на родной Арене в Дружковке против "Дженералз". Последний – в Кривом Роге против "Кривбасса". Тогда 9 сентября хозяева победили 4:0. Как завершится игра 5-го числа мы скоро узнаем…
Накануне противостояния
К очной встрече соперники подходят после домашних побед. Дончане на "Альтаире" разгромили "Витязь" (12:0), команда Александра Куликова на льду "Кривого Рога" с разницей в две шайбы взяла верх над "Белым Барсом". К слову, "Донбасс" последний раз в чемпионате проигрывал именно "Кривбассу", а потому встреча 5-го числа для гостей несет принципиальный характер.
История противостояния
Вышеупомянутая осечка "Донбасса" 5 февраля – единственная в истории противостояния. Дончане дважды обыграли криворожцев на предсезонных турнирах, а затем пять раз в чемпионате страны. Отметим, что в шести из семи предыдущих встреч команд забивал Евгений Никифоров – лучший бомбардир команды Сергея Витера.
Отметим, что после сегодняшней победы "Кременчука" над "Белым Барсом", определились все пары плей-офф раунда УХЛ. А потому завтрашняя встреча "Кривбасса" и "Донбасса" станет генеральной репетицией команды накануне полуфинального противостояния.
К слову, аналогичная ситуация для дончан сложилась и в минувшем розыгрыше, когда перед стартом плей-офф "Донбасс" в заключительном матче "регулярки" встречался с "Витязем". Напомним, что прошлогодний плей-офф чемпион преодолел без осечки, выиграв все матчи.
Где смотреть?
"Тренировку" перед боем в плей-офф "Кривбасса" и "Донбасса" в прямом эфире покажет спортивный телеканал XSPORT. Начало матча - 17:00.
Пресс-служба ХК «Донбасс»
Теги: Донбасс, хоккей, матч, чемпионат
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