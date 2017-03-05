«Кривбасс» – «Донбасс»: превью матча 40-го тура УХЛ

05.03.2017 15:27

Действующий чемпион страны "Донбасс" начал и завершит регулярную часть чемпионата. Первый матч дончане провели на родной Арене в Дружковке против "Дженералз". Последний – в Кривом Роге против "Кривбасса". Тогда 9 сентября хозяева победили 4:0. Как завершится игра 5-го числа мы скоро узнаем…

Накануне противостояния

К очной встрече соперники подходят после домашних побед. Дончане на "Альтаире" разгромили "Витязь" (12:0), команда Александра Куликова на льду "Кривого Рога" с разницей в две шайбы взяла верх над "Белым Барсом". К слову, "Донбасс" последний раз в чемпионате проигрывал именно "Кривбассу", а потому встреча 5-го числа для гостей несет принципиальный характер.

История противостояния

Вышеупомянутая осечка "Донбасса" 5 февраля – единственная в истории противостояния. Дончане дважды обыграли криворожцев на предсезонных турнирах, а затем пять раз в чемпионате страны. Отметим, что в шести из семи предыдущих встреч команд забивал Евгений Никифоров – лучший бомбардир команды Сергея Витера.

Отметим, что после сегодняшней победы "Кременчука" над "Белым Барсом", определились все пары плей-офф раунда УХЛ. А потому завтрашняя встреча "Кривбасса" и "Донбасса" станет генеральной репетицией команды накануне полуфинального противостояния.

К слову, аналогичная ситуация для дончан сложилась и в минувшем розыгрыше, когда перед стартом плей-офф "Донбасс" в заключительном матче "регулярки" встречался с "Витязем". Напомним, что прошлогодний плей-офф чемпион преодолел без осечки, выиграв все матчи.

Где смотреть?

"Тренировку" перед боем в плей-офф "Кривбасса" и "Донбасса" в прямом эфире покажет спортивный телеканал XSPORT. Начало матча - 17:00.

Пресс-служба ХК «Донбасс»