Сергей Витер – главный тренер ХК «Донбасс»

06.03.2017 16:00

Сергей Витер стал главным тренером хоккейного клуба "Донбасс". Контракт с 42-летним украинским специалистом заключен на два года.

Сергей Владимирович начал работу в системе клуба в 2010 году. Также защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.

Источник: http://hcdonbass.com/

Пресс-служба ХК «Донбасс»