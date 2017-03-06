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Сергей Витер – главный тренер ХК «Донбасс»
06.03.2017 16:00
Сергей Витер стал главным тренером хоккейного клуба "Донбасс". Контракт с 42-летним украинским специалистом заключен на два года.
Сергей Владимирович начал работу в системе клуба в 2010 году. Также защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.
Источник: http://hcdonbass.com/
Пресс-служба ХК «Донбасс»
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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