Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Сергей Витер – главный тренер ХК «Донбасс»

06.03.2017 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сергей Витер – главный тренер ХК «Донбасс»

Сергей Витер стал главным тренером хоккейного клуба "Донбасс". Контракт с 42-летним украинским специалистом заключен на два года.

Сергей Владимирович начал работу в системе клуба в 2010 году. Также защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.

 

 

Источник: http://hcdonbass.com/

 

Пресс-служба ХК «Донбасс»



Теги: Донбасс, спорт, хоккей
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх