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ХК «Донбасс»: промо ролик к плей-офф. ВИДЕО
08.03.2017 20:47
9-го и 11 марта на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдут первые полуфинальные матчи "Донбасса" в рамках Украинской хоккейной лиги. Соперником дончан станет криворожский "Кривбасс".
9 марта, 18:45. "Донбасс" – "Кривбасс"
11 марта, 17:00. "Донбасс" – "Кривбасс"
Пресс-служба ХК «Донбасс»
Теги: Донбасс, хоккей, матч, ролики
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