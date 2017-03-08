ХК «Донбасс»: промо ролик к плей-офф. ВИДЕО

08.03.2017 20:47

9-го и 11 марта на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдут первые полуфинальные матчи "Донбасса" в рамках Украинской хоккейной лиги. Соперником дончан станет криворожский "Кривбасс".

9 марта, 18:45. "Донбасс" – "Кривбасс"

11 марта, 17:00. "Донбасс" – "Кривбасс"

Пресс-служба ХК «Донбасс»