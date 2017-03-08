Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

ХК «Донбасс»: промо ролик к плей-офф. ВИДЕО

08.03.2017 20:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ХК «Донбасс»: промо ролик к плей-офф. ВИДЕО

9-го и 11 марта на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдут первые полуфинальные матчи "Донбасса" в рамках Украинской хоккейной лиги. Соперником дончан станет криворожский "Кривбасс".

9 марта, 18:45. "Донбасс" – "Кривбасс"
11 марта, 17:00. "Донбасс" – "Кривбасс"

Пресс-служба ХК «Донбасс»



Теги: Донбасс, хоккей, матч, ролики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх