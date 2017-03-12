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Сегодня "Шахтер" поделится своим "домашним" стадионом с "Зарей"
Изюминкой 21 тура УПЛ станет противостояние в Харькове, где Заря в роли хозяина примет Шахтер, который в этом году перебазировался на стадион Металлист. Конечно, не может быть никаких вопросов, что это центральный матч тура, даже с учетом того, что у Зари не смогут выйти на поле сразу пять игроков, контракты которых принадлежат Шахтеру, сообщает Sportarena.com.
Если вспомнить матч первого круга, то даже в таком усеченном составе Заря дала хороший бой Шахтеру и была близка к тому, чтобы отобрать очки у лидера чемпионата, поэтому легкой прогулки сегодня у команды Паулу Фонсеки априори быть не должно. Заря и вовсе еще декларирует задачу побороться за что-то большее, нежели третье место, поэтому номинальным хозяевам сегодня нужны очки.
Игра начнется на стадионе Металлист в 19:30 по Киеву. Прямая трансляция будет осуществляться на телеканале 2+2.
Фото: footboom.com
Теги: футбол, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
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