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Шахтер увеличил отрыв от Динамо до 16 очков (ВИДЕО)

13.03.2017 07:25
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Шахтер увеличил отрыв от Динамо до 16 очков (ВИДЕО)

В матче 21-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимала донецкий "Шахтер" в Харькове, сообщает sport.bigmir.net.
“Горняки“ открыли счет в середине первого тайма, когда Бернард головой замкнул подачу с фланга. Игорь Харатин после паса Калитвинцева на 60-й минуте счет сравнял, но вышедший на замену Максим Малышев в концовке встречи забил решающий гол.
Благодаря этой победе Шахтер оторвался от Динамо на 16 очков.



Теги: Харьков, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
 
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