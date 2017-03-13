Шахтер увеличил отрыв от Динамо до 16 очков (ВИДЕО)

13.03.2017 07:25

В матче 21-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимала донецкий "Шахтер" в Харькове, сообщает sport.bigmir.net.

“Горняки“ открыли счет в середине первого тайма, когда Бернард головой замкнул подачу с фланга. Игорь Харатин после паса Калитвинцева на 60-й минуте счет сравнял, но вышедший на замену Максим Малышев в концовке встречи забил решающий гол.

Благодаря этой победе Шахтер оторвался от Динамо на 16 очков.