Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Кривбасс - Донбасс в эфире XSPORT

14.03.2017 21:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кривбасс - Донбасс в эфире XSPORT

Во вторник 14 марта состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Донецкий "Донбасс" на выезде сыграет с криворожским "Кривбассом".

Начало встречи в 18:45. Трансляция будет доступна на телеканале XSPORT, а также на спортивном портале XSPORT.ua. Перед игрой состоится экспертная live-студия, которая начнется в 18:20.

Также за ходом поединка следите в разделе матч-центр официального сайта хоккейного клуба "Донбасс".

 

Источник: http://hcdonbass.com/

Пресс-служба ХК «Донбасс»



Теги: Донбасс, спорт, хоккей
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх