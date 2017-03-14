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Кривбасс - Донбасс в эфире XSPORT
14.03.2017 21:47
Во вторник 14 марта состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Донецкий "Донбасс" на выезде сыграет с криворожским "Кривбассом".
Начало встречи в 18:45. Трансляция будет доступна на телеканале XSPORT, а также на спортивном портале XSPORT.ua. Перед игрой состоится экспертная live-студия, которая начнется в 18:20.
Также за ходом поединка следите в разделе матч-центр официального сайта хоккейного клуба "Донбасс".
Источник: http://hcdonbass.com/
Пресс-служба ХК «Донбасс»
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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