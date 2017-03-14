Кривбасс - Донбасс в эфире XSPORT

14.03.2017 21:47

Во вторник 14 марта состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Донецкий "Донбасс" на выезде сыграет с криворожским "Кривбассом".



Начало встречи в 18:45. Трансляция будет доступна на телеканале XSPORT, а также на спортивном портале XSPORT.ua. Перед игрой состоится экспертная live-студия, которая начнется в 18:20.



Также за ходом поединка следите в разделе матч-центр официального сайта хоккейного клуба "Донбасс".

Источник: http://hcdonbass.com/

Пресс-служба ХК «Донбасс»