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Донбасс минимально уступает Кривбассу
Кривой Рог принял свой первый матч серии плей-офф Украинской хоккейной лиги.
Игра началась с места в карьер. Уже к четвертой минуте матча команды обменялись голами - забивали Евгений Секирко и Виктор Захаров. Однако равным счет оставался недолго – уже спустя три минуты Сергей Афанасьев продавил оборону "Донбасса" и со второй попытки переиграл Богдана Дьяченко.
Во втором периоде обе команды демонстрировали яркую и скоростную игру. Кирилл Белоусов забросил шайбу в "девятку" ворот Дьяченко, а спустя пару минут Виталий Лялька сумел с нерабочей руки сократить разницу в счете.
В заключительном отрезке встречи команды вновь обменялись голами, установив таким образом итоговый счет матча – 4:3.
Итоговая победа "Кривбасса" позволила криворожанам вернуться в борьбу за выход в финал. Следующая встреча между командами состоится 16 марта. Игра начнется в 18:45, прямую трансляцию смотрите на телеканале XSPORT.
Кривбасс - Донбасс - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 - Секирко (Попов), 02:53, 1:1 - Захаров (Петрухно, Кочетков), 03:28, 2:1 - Афанасьев (Попов), 06:31, 3:1 - Белоусов (Вал. Алексюк, Слюсарь - больш.), 23:06, 3:2 - Лялька (Бабинец), 24:59, 4:2 - Декало (Михеенок, Слюсарь - больш.), 49:45, 4:3 - Никифоров (Захаров, Кочетков - больш.), 57:00.
Кривбасс: Бесхлебный (Вязовов); Попов - Секирко - Савченко, Рябенко - Афанасьев; Слюсарь - Вал. Алексюк - Михеенок, Белоусов - Декало; А. Ворона - Максименко - Свищев, Александров - Катрич; Подгурский - А. Люльчук - Куцевич, Коваленко - Рубан.
Донбасс: Дьяченко (С. Люльчук); Кочетков - Захаров - Голденков, Сырей - Кугут; Благой - Шафаренко - Никифоров, Вл. Алексюк - Яковлевс; Лялька - Буценко - Бабинец, Петрухно - Победоносцев; Рамазанов - Бондарев - Нименко, Григорьев - Автаев.
Пресс-служба ХК «Донбасс»
Теги: Донбасс, хоккей, матч, проигрыш
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