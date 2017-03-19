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Смотрите матч «Донбасс» – «Кривбасс» на телеканале XSPORT
19.03.2017 17:18
Сегодня19 марта дончане проведут пятый матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги.
Начало матча в 17:00. Прямая трансляция состоится на телеканале XSPORT, а также на спортивном портале XSPORT.ua. В 16:30 начнется live-студия XSPORT.
Также вы сможете следить за ходом матча в разделе матч-центр на официальном сайте ХК "Донбасс". Напомним, что уже состоялось четыре матча серии. Трижды победу праздновал хоккейный клуб "Донбасс" (4:0, 3:2 ОТ, 3:4, 3:0). О ключевых цифрах полуфинального противостояния читайте на официальном сайте ХК "Донбасс".
Пресс-служба ХК «Донбасс»
Теги: Донбасс, хоккей, матч, телеканал
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