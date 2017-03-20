Хоккейный клуб «Донбасс» выходит в финал плей-офф УХЛ

20.03.2017 09:30

19 марта в Дружковке на Ледовой арене "Альтаир" хоккейный клуб "Донбасс" при своих болельщиках оформил выход в финал плей-офф Украинской хоккейной лиги.

Практически весь первый период подопечные Сергея Витера провели возле чужих ворот, однако криворожане вполне успешно оборонялись вплоть до 17 минуты, когда Сергей Бабинец здорово нашел на пятаке Буценко. Никита не сплоховал, и переиграл Андрея Бесхлебного, заработав первое очко в текущем розыгрыше плей-офф.

Вторую двадцатиминутку подопечные Александра Куликова начали более активно, и тут же поплатились за это: на 4 минуте периода Роман Благой возле синей линии перехватил шайбу, выкатился на ворота Бесхлебного, и точно пробил между щитков вратаря "Кривбасса".



На третий период хоккеисты "Кривбасса" вышли куда более нацеленными на ворота Богдана Дьяченко, что и привело к двум забитым голам: Евгений Секирко и Сергей Афанасьев отличились точными ударами. Однако дончане ответили не менее результативно: дубль Виктора Захарова и гол Евгения Никифорова установили окончательный счет в матче – 5:2.

Благодаря этой победе, хоккеисты "Донбасса" доводят счет в серии до 4:1 и проходят в финал плей-офф УХЛ, где им будет противостоять "Кременчук".



В дебютном для себя сезоне "Кривбасс" становится обладателем бронзового комплекта наград.

Украинская хоккейная лига. Плей-офф. 1/2 финала.

Шайбы: 1:0 Буценко (Лялька, Бабинец), 16:47, 2:0 Благой (Никифоров, Сырей), 23:27, 2:1 Михеенок (Секирко), 42:52, 3:1 Захаров (Победоносцев, Егоров), 46:44, 4:1 Никифоров (Владимир Алексюк, Благой), 51:03, 4:2 Афанасьев (Секирко, Рябенко - больш.), 53:49, 5:2 Захаров (Кочетков, Егоров), 56:27

Дончане в полуфинальной серии плей-офф до четырех побед обыграли хоккейный клуб "Кривбасс", Кривой Рог со счетом серии 4:1.

Соперником дончан в финальной части плей-офф УХЛ стал хоккейный клуб "Кременчук".

Источник: http://hcdonbass.com/

Пресс-служба ХК «Донбасс»