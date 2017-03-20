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Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»

20.03.2017 19:55
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Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»

Часть футболистов санкт-петербургского "Зенита" не общаются с главным тренером команды Мирчей Луческу.

В команде на данный момент напряженная ситуация и с этим связаны последние неудовлетворительные результаты, сообщает неофициальный сайт российского клуба.

Луческу хотели отправить в отставку еще месяц назад, но руководство остановила сумма отступных в размере 3 миллионов, которая в случае расторжения контракта должна быть выплачена тренеру. На данный момент клуб с берегов Невы занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков. Кроме того, "Зенит" позорно вылетел из Лиги Европы, проиграв бельгийскому "Андерлехту".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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