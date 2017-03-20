Последние новости раздела
- Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»19:55
- Хоккейный клуб «Донбасс» выходит в финал плей-офф УХЛ09:30
- Смотрите матч «Донбасс» – «Кривбасс» на телеканале XSPORT17:18
- «Донбасс» одержал третью победу в полуфинале УХЛ09:14
- Объявлены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов10:58
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Кривбасс - Донбасс в эфире XSPORT21:47
- Шахтер увеличил отрыв от Динамо до 16 очков (ВИДЕО)07:25
- Сегодня "Шахтер" поделится своим "домашним" стадионом с "Зарей"13:50
- Сегодня состоится матч плей-офф "Донбасс" - "Кривбасс"15:09
Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»
20.03.2017 19:55
Часть футболистов санкт-петербургского "Зенита" не общаются с главным тренером команды Мирчей Луческу.
В команде на данный момент напряженная ситуация и с этим связаны последние неудовлетворительные результаты, сообщает неофициальный сайт российского клуба.
Луческу хотели отправить в отставку еще месяц назад, но руководство остановила сумма отступных в размере 3 миллионов, которая в случае расторжения контракта должна быть выплачена тренеру. На данный момент клуб с берегов Невы занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков. Кроме того, "Зенит" позорно вылетел из Лиги Европы, проиграв бельгийскому "Андерлехту".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, спорт, футбол
Читайте также:
- Политолог назвал реальные цели блокады Донбасса19:32
- Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО19:25
- Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери16:45
- Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків16:40
- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Транш от МВФ: сколько должна выплатить Украина20:40
- Порошенко срочно вызвал глав фракций Рады «на ковер»20:27
- Российское судно «потопило» траулер: спасатели ищут людей20:10
- Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»19:55
- Нардепы проталкивают закон об иностранных студентах19:47
- Политолог назвал реальные цели блокады Донбасса19:32
- Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО19:25
- В Украине начали изымать авто с иностранными номерами19:15
- Еще один Сбербанк «спрятали» за бетонной стеной — фото19:00
- Перестрелка в киевском санатории: подробности ЧП18:47
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»