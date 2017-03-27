«Донбасс» обыгрывает «Кременчук» в первом матче финальной серии

27.03.2017 07:03

В Кременчуге состоялся первый матч финальной серии плей-офф XXV чемпионата Украины по хоккею, в котором донецкий "Донбасс" встречался с местным "Кременчуком".







Стартовые минуты задали высокий темп всей первой двадцатиминутке. Подопечные Сергея Витера, для которого этот финал является первым в качестве главного тренера, перебросали соперников 11:2. Денис Кочетков с передачи Виктора Захарова и Егора Егорова из неудобного положения пробил Эдуарда Захарченко. Именно эта шайба, заброшенная опытным нападающим дончан стала первой в истории финалов Украинской хоккейной лиги. На перерыв "Донбасс" уходил в статусе лидера.

https://youtu.be/9KcdLRSY5lk

"Донбасс" не собирался сбавлять обороты и уже в самом старте второго периода забросил вторую шайбу. Взятие ворот праздновал Егор Егоров, в сотый раз вышедший на лед в рамках чемпионатов Украины.



В начале заключительного отрезка матча, Игорь Коваленя после выигранного Тимуром Гриценко вбрасывания сумел отыграть одну шайбу. В завершении игры кременчужане пошли ва-банк и сняли вратаря, чем воспользовался Сергей Бабинец, отправивший шайбу уже в пустые ворота и окончательно снявший вопрос о победителе. Именно в этом игровом моменте вратарь дончан Богдан Дьяченко отметился результативной передачей.



Напомним, что следующий матч состоится 28-го марта в Кременчуге на ледовой арене "Айсберг". Начало игры 18:45.



Украинская хоккейная лига. Финал



"Кременчук" – "Донбасс" 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Шайбы: 0:1 Кочетков (Захаров, Егоров), 13:38, 0:2 Егоров (Кочетков, Захаров), 22:43, 1:2 Коваленя (Гриценко), 42:08, 1:3 Бабинец (Лялька, Дьяченко), 19:05.

Донбасс: Дьяченко (Царегородцев); Егоров – Захаров – Кочетков, Сырей – Кугут; Никифоров – Шафаренко – Благой, Яковлевс – Вл. Алексюк; Бабинец – Буценко – Лялька, Победоносцев – Петрухно; Нименко – Бондарев – Рамазанов, Каменьков – Григорьев.

Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук – Кузьмик – Слыш, Башко – Андрейкив; Петранговский – Гниденко – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Гаврик – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода; Кича – Мельников – Чернышенко, Дегтярев – Савицкий.

Источник: http://hcdonbass.com/

Пресс-служба ХК «Донбасс»