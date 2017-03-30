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Именем Криштиану Роналду назвали аэропорт

30.03.2017 09:45
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Именем Криштиану Роналду назвали аэропорт

Международному аэропорту на острове Мадейра присвоили имя футболиста национальной сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Торжественная церемония при участии самого Криштиану Роналду прошла в среду, 29 марта. В здании аэропорта также установили бюст футболиста, который изготовил местный скульптур. По задумке, бронзовое изваяние изображает Криштиану Роналду. Однако в скульптуре сложно узнать выдающегося футболиста.



Теги: аэропорт, имя, Криштиану Роналду
 
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