Именем Криштиану Роналду назвали аэропорт

30.03.2017 09:45

Международному аэропорту на острове Мадейра присвоили имя футболиста национальной сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Торжественная церемония при участии самого Криштиану Роналду прошла в среду, 29 марта. В здании аэропорта также установили бюст футболиста, который изготовил местный скульптур. По задумке, бронзовое изваяние изображает Криштиану Роналду. Однако в скульптуре сложно узнать выдающегося футболиста.