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Именем Криштиану Роналду назвали аэропорт
30.03.2017 09:45
Международному аэропорту на острове Мадейра присвоили имя футболиста национальной сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Торжественная церемония при участии самого Криштиану Роналду прошла в среду, 29 марта. В здании аэропорта также установили бюст футболиста, который изготовил местный скульптур. По задумке, бронзовое изваяние изображает Криштиану Роналду. Однако в скульптуре сложно узнать выдающегося футболиста.
Теги: аэропорт, имя, Криштиану Роналду
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