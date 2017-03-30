- Когда Усик проведет бой в Украине17:35
- Именем Криштиану Роналду назвали аэропорт09:45
- ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ16:46
- Сборная Украины по футболу U17 завоевала путевку на Евро-201710:00
- УЕФА выделила два миллиона евро на развитие крымского футбола14:30
- Турецкий гранд хочет купить двух звезд сборной Украины21:45
- «Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка15:30
- «Донбасс» обыгрывает «Кременчук» в первом матче финальной серии07:03
- Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT16:32
- ГПУ раскрыла схемы хищения денег при подготовке к Евро-201216:15
Когда Усик проведет бой в Украине
Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика (11-0, 10 КО) рассказал, когда Усик проведет бой в Украине
«Во-первых, у Усика будет поединок 8 апреля, дальше этого боя мы никаких соперников не планируем. Во-вторых, следующий бой Александра мы хотели бы провести летом на одном из стадионов Украины. Вероятнее всего, это будет август», – рассказал Красюк, передает «Знай».
Напомним, 8 апреля Александр Усик проведет защиту своего титула в поединке с американцем Майклом Хантером. Бой состоится на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) в андеркарте поединка Василий Ломаченко – Джейсон Соса.
Букмекеры уже принимают ставки на предстоящий бой Усик — Хантер. По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Александр Усик.
Вечер бокса будет транслировать американский телеканал НВО в прямом эфире.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, спорт, бокс
- Кличко-младший собрался нокаутировать Поветкина, Кличко-старший - Януковича
- В Донецк доберутся французские драконы и мушкетёры
- Тимофей Нагорный о земляках, политике и новом фильме
- Знаменитые драконы: политики и спортсмены успешнее певцов
- Что нас ждет в 2011 году?
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву17:48
- Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня16:10
- Балаклейский склад подсчитывает убытки: 70% боеприпасов уничтожено15:30
- Небо над Балаклеей открыли для гражданских судов. ВИДЕО13:05
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита10:10
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі09:55
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения09:05
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- Авдеевка снова без света: повреждена ЛЭП07:20
- Болгарию на Евровидении представит ученик Димы Билана18:00
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву17:48
- Когда Усик проведет бой в Украине17:35
- Москва хочет обсудить с НАТО присутствие Альянса близ границ РФ – МИД Росиии17:20
- Письмо Жаклин Кеннеди с отказом в замужестве продали почти за 125 тысяч долларов17:10
- 2 травня в Україні залишиться вихідним днем – думка депутата16:53
- Торговая сеть "Цитрус" запустила "кровавую" акцию16:45
- Теракт с обстрелом консульства Польши в Луцке - очевидная провокация Кремля, - Ляшко16:38
- На Черниговщине бандиты похитили и пытали 200 человек 16:24
- Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня16:10
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Одессу чуть не накрыло цунами. ВИДЕО