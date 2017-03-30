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Когда Усик проведет бой в Украине

30.03.2017 17:35
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Когда Усик проведет бой в Украине

Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика (11-0, 10 КО) рассказал, когда Усик проведет бой в Украине

«Во-первых, у Усика будет поединок 8 апреля, дальше этого боя мы никаких соперников не планируем. Во-вторых, следующий бой Александра мы хотели бы провести летом на одном из стадионов Украины. Вероятнее всего, это будет август», – рассказал Красюк, передает «Знай».

Напомним, 8 апреля Александр Усик проведет защиту своего титула в поединке с американцем Майклом Хантером. Бой состоится на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) в андеркарте поединка Василий Ломаченко – Джейсон Соса.

Букмекеры уже принимают ставки на предстоящий бой Усик — Хантер. По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Александр Усик.

Вечер бокса будет транслировать американский телеканал НВО в прямом эфире.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, спорт, бокс
 
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