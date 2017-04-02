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«Донбасс» одержал вторую домашнюю победу над «Кременчуком»
Сегодня 2-го апреля состоялся четвертый финальный матч плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором сошлись "Донбасс" и "Кременчук".
По сравнению с заявкой на прошлый матч в составах команд произошли изменения. Если у "Донбасса" произошла только одна корректировка – Роман Благой пропускал сегодняшнюю игру и возможность сыграть получил Дмитрий Голденков, то у кременчужан изменения приобрели более глобальный характер. На лед вышли Чернышенко и Луговой, пропускавшие прошлый матч. Денис Исаенко и Сергей Кузьмик эту игру пропускали.
Команды активно начали матч, но отличиться в первом периоде так и не сумели, несмотря на множество возможностей. Надежную игру демонстрировали вратари команд.
В середине второй двадцатиминутки "Донбасс" открыл счет. Никита Буценко отправил шайбу в угол ворот Эдуарда Захарченко. Но на этом "Донбасс" не остановился: "Кременчук" потерял шайбу в своей зоне, Сергей Бабинец бросил с неудобной, Захарченко отбил, а Виталий Лялька забросил в пустые ворота – 2:0.
Отыграть одну шайбу кременчужане смогли в третьем периоде - в самом старте двадцатиминутки Севастьян Карпенко размочил счет матча. Однако большего гостям достичь не удалось. "Донбасс" добывает вторую домашнюю победу в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги.
Перед пятым поединком финала плей-офф УХЛ счет в серии 3:1 в пользу дончан. Пятый матч состоится 5-го апреля на льду СК "Айсберг", Кремечуг. Начало игры в 18:45.
Украинская хоккейная лига. Плей-офф. Финал
Шайбы: 1:0 Буценко (Бабинец, Победоносцев - больш.), 28:33, 2:0 Лялька (Бабинец, Буценко), 34:43, 2:1 Карпенко (Чернышенко), 42:40
Донбасс: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков - Захаров - Егоров, Кугут (А) - Сырей; Рамазанов - Шафаренко - Никифоров, Яковлевс - Вл. Алексюк; Лялька (А) - Буценко - Бабинец, Победоносцев - Петрухно; Нименко - Бондарев (К) - Голденков, Каменьков - Григорьев.
Кременчук: Захарченко (Петленко); Кирющенков - Чернышенко - Слыш (К), Башко - Дегтярев; Кича - Гниденко (А) - Петранговский, Андрейкив - Игнатенко; Коваленя - Гриценко - Гаврик, Мельников - Варивода; Луговой - Карпенко - Бойков, Савицкий - Коренчук (А).
Теги: Донбасс, хоккей, победа
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