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"Полтава" и "Шахтер" разругались из-за "плешивого" газона
Вокруг кубкового матча "Полтава" — "Шахтер" разгорается скандал. Донецкий клуб просит перенести игру на другой стадион из-за плохого состояния газона, на что в "Полтаве" ответили, что игра состоится на стадионе "Локомотив", сообщает портал ONLINE.UA.
"Все понимают, что проводить игру там невозможно — кроме, как я понимаю, самого клуба "Полтава". Он хочет и настаивает, чтобы игра состоялась именно на этом газоне", — сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире телеканала "Футбол".
Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон подчеркнул, что решение может принять только судья матча. "Поле в Полтаве ужасное. Мы написали полтавскому клубу, попросили перенести игру на стадион "Ворсклы". Они отказались. Теперь арбитр матча или делегат могут принять решение, что играть на этом стадионе нельзя. Тогда КДК снова будет решать, был ли это форс-мажор", — заявил Генинсон.
Теги: Полтава, скандал, ФК "Шахтёр"
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