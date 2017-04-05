Матч «Кременчук» - «Донбасс»: без права на ошибку

05.04.2017 12:29

В среду 5-го апреля на льду кременчугского спорткомплекса «Айсберг» состоится пятый матч финала плей-офф украинской хоккейной лиги сезона 2016/17.

ХК «Кременчук» попытается вернуться в борьбу за «золото» чемпионата Украины в матче с донецким «Донбассом», который в серии до четырех побед ведет со счетом 3:1.

Пятый матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между "Кременчуком" и "Донбассом" начнется в 18:45. Прямую трансляцию игры покажет популярный телеканал XSPORT, а также спортивный портал XSPORT.ua. Начало трансляции в 18:30.

Источник: http://hcdonbass.com/