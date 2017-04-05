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"Полтава" отказалась играть с "Шахтером" и объявила о самороспуске
Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев, как и обещал, в среду в 14:00 приехал на стадион «Локомотив», где так и не состоялся матч против «Шахтера» в рамках четвертьфинала Кубка Украины и рассказал о мотивах прекращения существования команды, сообщает XSport.
«Я узнал об этом решении по публикациям в интернете, были снимки с таких ракурсов, где у нас все плохо. Но ни одного человека на приемке поля не было. Все решения принимались по снимкам. Но ведь пока не вышел на поле, не определишь. Отталкиваться нужно не от цвета травы, а качества. Оно у нас ровное и качественное.
Правда, тут директор матча был, но какие он доклады делал, я не знаю. Уверен, что они были плохими. Они не могут быть независимыми, ведь что им сверху говорят, то они и делают. Мне кроме Макарова никто и не звонил. Я понимаю, что такое поле, сколько труда вложено. Сюда ведь ни один человек не приехал. Решение принимал Дигтярь. Если б он любил свой город и полтавчан — решение было бы другое. Я ему вчера говорил: надень мягкую обувь и пройди, посмотришь, есть ли кочки.
Это правдивая информация о ликвидации клуба. Вся инфраструктура перейдет детской школе. «Полтава» однозначно снимается, я в этом цирке участвовать не буду. Болельщиков надо уважать! У нас про популяризацию футбола забыли. Так сложились обстоятельства украинском футболе».
В свою очередь, генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин на своей странице в Facebook заявил, что не испытывает радости из-за выхода своей команды в полуфинал Кубка Украины благодаря техническому поражению ФК «Полтава» в связи с плохим состоянием газона. "Хотелось бы, чтобы победитель определялся на поле, а не в кабинетах. С другой стороны, я поддерживаю решение о запрете проведения матча на стадионе Локомотив, принятое совместно представителями ФФУ и УПЛ. Этот эпизод может стать поворотным в истории реформирования нашего футбола. Я уверен, только решительные действия могут обеспечить порядок и создать предпосылки для развития. Инфраструктура, качественные поля – это фундамент, на котором можно строить команду с долгосрочной перспективой ", - отметил он.
Теги: Полтава, матч, отмена, ФК "Шахтёр"
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