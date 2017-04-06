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«Донбасс» не сумел обыграть «Кременчук»
5 апреля финальная серия плей-офф УХЛ вернулась в Кременчуг. "Донбасс" и "Кременчук" на льду СК "Айсберг" продолжили борьбу за титул первого чемпиона Украинской хоккейной лиги.
Стартовую двадцатиминутку команды начали осторожно, однако на исходе первого периода Сергей Кузьмик сумел переиграть Евгения Царегородцева. Свое давление на ворота донецкого клуба подопечные Дмитрия Пидгурского продолжили и во втором периоде, пользуясь численным преимуществом. Дончане, впрочем, смогли отбиться и выровнять ход игры. Равная игра нашла свое отражение и на табло: на гол Андрейкива в середине периода дончане ответили мощным выстрелом Александра Сырея.
В третьем периоде горожане сумели отличиться еще дважды, доведя встречу до победы, которая означает, что финальная серия Украинской хоккейной лиги возвращается в Дружковку. Шестой матч финала чемпионата Украины по хоккею состоится 7 апреля на льду дружковской Ледовой арены "Альтаир". Начало встречи в 18:45.
Счет в серии: 3:2.
Украинская хоккейная лига. Плей-офф. Финал
Кременчук - Донбасс - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 Кузьмик (Дегтярев, Башко), 16:44, 2:0 Андрейкив (Петранговский, Гниденко - больш.), 30:27, 2:1 Сырей (Кочетков, Шафаренко - больш.), 32:12, 3:1 Кича (Гниденко, Петранговский), 41:33, 4:1 Карпенко (Чернышенко), 49:47
Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Дегтярев; Кича - Гниденко (А) - Петранговский, Андрейкив – Игнатенко; Кирющенков – Гриценко – Коваленя, Исаенко – Мельников; Чернышенко - Карпенко - Гаврик, Варивода – Савицкий.
Донбасс: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков – Захаров – Егоров, Кугут (А) – Сырей; Рамазанов – Шафаренко – Никифоров, Яковлевс – Вл. Алексюк; Бабинец – Буценко – Лялька (А), Победоносцев – Петрухно; Нименко – Бондарев (К) – Автаев, Каменьков – Григорьев.
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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