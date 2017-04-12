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"Ювентус" громит "Барселону". Ждем очередного чуда на Камп Ноу? (ВИДЕО)

12.04.2017 15:00
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Пауло Дибала забивает дубль в ворота "Барселоны"
Пауло Дибала забивает дубль в ворота "Барселоны"

"Ювентус" на своем поле уверенно разобрался с "Барселоной". Несмотря на на владение мячом 64 % на 36 % в пользу каталонцев, хозяева поля были в своих атаках острее и точнее. Аргентинский нападающий Пауло Дибала сделал дубль, в то время как капитан сборной Аргентины и лидер "Барселоны" Лионель Месси не смог распечатать ворота Буффона.  "Ювентус" почти весь матч контролировал ход игры и свои моменты реализовал. А вот каталонцы теперь могут надеяться только на чудо. Магия Камп Ноу уже подействовала на "ПСЖ" в предыдущем этапе Лиге чемпионов. Случится ли камбек "Барселоны" во второй раз?

«Ювентус» — «Барселона» — 3:0

Голы: Дибала 7, 22, Кьеллини, 55

«Ювентус»: Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич (Барцальи, 89), Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Матье (Гомеш, 46), Ракитич, Маскерано, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар

Предупреждения: Алвес, Манджукич, Хедира, Лемина — Суарес, Иньеста, Умтити


 
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