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Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках

13.04.2017 10:45
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Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиано Роналду во вчерашнем матче против "Баварии" забил два гола, которые стали рекордными для евротурниров, сообщает телеканал 112 Украина.
32-летний португалец стал первым футболистом в истории еврокубков, которому удалось забить 100 голов за свою карьеру. Для того, чтобы достичь этой цифры, Роналду понадобилось 143 матча.
Вторым, кто сможет в ближайшее время забить 100 голов, является Лионель Месси, на счету которого 97 голов в 118 играх за "Барселону".



Теги: Криштиану Роналду, рекорд, гол, еврокубок
 
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