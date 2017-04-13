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"Шахтеру" засчитали техническую победу в несостоявшемся матче с "Полтавой"

13.04.2017 15:30
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"Шахтеру" засчитали техническую победу в несостоявшемся матче с "Полтавой"

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение присудить техническое поражение "Полтаве" в матче 1/4 финала Кубка Украины. Таким образом, "Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Украины, сообщает ТСН.
Напомним, что четвертьфинальный матч Кубка Украины не состоялся 5 апреля из-за того, что полтавскому клубу запретили играть на домашнем стадионе. Президент "Полтавы" отказался переносить игру на стадион "Ворсклы", поэтому поединок отменили.



Теги: Кубок Украины, полуфинал, ФК "Шахтёр"
 
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