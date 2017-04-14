Китайцы купили футбольный клуб "Милан"

14.04.2017 13:35

Сильвио Берлускони продал футбольный клуб "Милан" китайским инвесторам, сообщает Укринформ.

Инвесторы Rossoneri Sport Investment Lux закрыли сделку, пообещав "значительное увеличение капитала" клуба.

Как известно, бывший премьер-министр Италии Берлускони владел "Миланом" с 1986 года. За это время клуб выиграл восемь чемпионатов Италии и пять еврокубков. В то же время в последний раз "Милан" становился чемпионом в 2011 году, а за последние три сезона они финишировали седьмыми, десятыми и восьмыми.