Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Китайцы купили футбольный клуб "Милан"

14.04.2017 13:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Китайцы купили футбольный клуб "Милан"

Сильвио Берлускони продал футбольный клуб "Милан" китайским инвесторам, сообщает Укринформ.
Инвесторы Rossoneri Sport Investment Lux закрыли сделку, пообещав "значительное увеличение капитала" клуба.
Как известно, бывший премьер-министр Италии Берлускони владел "Миланом" с 1986 года. За это время клуб выиграл восемь чемпионатов Италии и пять еврокубков. В то же время в последний раз "Милан" становился чемпионом в 2011 году, а за последние три сезона они финишировали седьмыми, десятыми и восьмыми.



Теги: футбол, Китай, Милан, Сильвио Берлускони
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх