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Одесский "Черноморец" обыграл "Александрию" и обострил интригу в борьбе за Лигу Европы

16.04.2017 20:46
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Одесский "Черноморец" обыграл "Александрию" и обострил интригу в борьбе за Лигу Европы

В последнем матче 25-го тура Премьер-лиги друг другу противостояли конкуренты в борьбе за выход в еврокубки. "Александрию" и "Черноморец" разделяли накануне игры 3 очка в турнирной таблице.

Матч проходил в Александрии, хотя хозяином игры был "Черноморец": в данный момент на стадионе в Одессе идет восстановление травяного покрытия.

Первый тайм прошел без голевых моментов - на поле было много борьбы и мало ударов по воротам.

Острее стало после перерыва - Бондаренко упустил возможность вывести "Александрию" вперед. А вот номинальные хозяева реализовали свой шанс на 84-й минуте: подачу Андриевского с углового замкнул Коркишко.

Второй воскресный матч завершился также со счетом 1:0 - до этого с этим же результатом "Волынь" одолела "Зирку".

Интрига в борьбе за 4-6 места в турнирной таблице обострилась еще больше: "Олимпик" имеет 35 очков, "Александрия" и "Черноморец" - по 34.

Источник: sport.unian.net



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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