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Букмекеры дали прогноз на поединок Кличко-Джошуа
Всего несколько дней остается до долгожданного поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Как информирует replyua.net, бой между двумя тяжеловесами пройдет в британской столице, Лондоне, на знаменитом стадионе Уэмбли 29 апреля. Поединок ориентировочно начнется в полночь по киевскому времени.
Между тем, букмекеры начали давать прогнозы по исходу поединка задолго до его начала. Большинство букмекерских контор делают ставку на Энтони Джошуа, а не на Владимира Кличко. Коэффициент на победу британца сейчас составляет 1.65, а вот коэффициент на выигрыш украинца всего 2.45. Что касается ничьей в поединке, то ее букмекеры оценивают показателем 28.
Напомним, что ранее менеджер Владимира Кличко заявил о том, что его подопечный не собирается взять реванш у Тайсона Фьюри, которому он проиграл почти два года назад. По словам Бернда Бенте, с «этой группой людей» они больше не хотят иметь дел. Менеджер подчеркнул, что из-за Фьюри Кличко потерял целый год, его вырвали из спорта, и нужно учитывать возраст спортсмена, - ему уже не 18 лет.
Теги: Донбасс, бокс, Кличко, прогноз, букмекер
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