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Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

19.04.2017 08:20
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Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Португалец Криштиану Роналду, выступающий за мадридский Реал, стал первым футболистом, забившим 100 голов в основной стадии Лиги чемпионов, сообщает Новое время.
Роналду вошел в историю после матча против Баварии, в котором он забил три гола. Свой первый гол в основной стадии ЛЧ футболист забил 10 апреля 2007 года, играя в составе Манчествер Юнайтед.



Теги: Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, рекорд
 
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