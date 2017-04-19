Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

19.04.2017 08:20

Португалец Криштиану Роналду, выступающий за мадридский Реал, стал первым футболистом, забившим 100 голов в основной стадии Лиги чемпионов, сообщает Новое время.

Роналду вошел в историю после матча против Баварии, в котором он забил три гола. Свой первый гол в основной стадии ЛЧ футболист забил 10 апреля 2007 года, играя в составе Манчествер Юнайтед.